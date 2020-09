Jimmy Butler, superstar qui a fait plier les Bucks

Jimmy Butler ne fuit jamais ses responsabilités. Alors quand ses coéquipiers lui répètent en boucle de « gagner le match », il s’exécute. Le Miami Heat fait figure d’outsiders devant les Milwaukee Bucks, favoris pour le titre. Un statut, rien de plus, pour un joueur comme Jimmy « Buckets ». Il préfère la vérité du terrain. Et hier soir, il dictait la sienne. 40 points au compteur pour une victoire des Floridiens (115-104). Son nouveau record en playoffs. Une très belle performance collective mais aussi évidemment individuelle pour l’arrière All-Star.

« J’ai eu le sentiment d’hausser mon niveau de jeu dans le quatrième quart temps », remarque le joueur de 30 ans. « Si ça doit être le cas à chaque match, je dois être en mesure de le faire. Mais nous avons tellement de bons gars. »

Le Heat ne manque effectivement pas de talents. Goran Dragic a inscrit 27 points par exemple. Bam Adebayo compilait 12 points, 17 rebonds et 6 passes. Mais c’est bien Jimmy Butler qui a fait la différence dans le money time. 14 de ses 40 points marqués dans le quatrième quart temps. Des paniers importants pour assurer la victoire à Miami. C’est notamment lui qui a redonné l’avantage à son équipe pour la dernière fois à environ 6 minutes du buzzer. Puis l’un de ses tirs primés quelques instants plus tard a mis les Floridiens à l’abri.

« Il cherche ces moments-là », note son coach Erik Spoelstra.

Avec ses 40 points, Jimmy Butler rejoint LeBron James et Dwyane Wade dans le club très fermé des joueurs du Heat à avoir un jour inscrit 40 pions en playoffs. Il l’a fait avec adresse, en plus. 13 sur 20 aux tirs, 2 sur 2 à trois-points et 12 sur 13 aux lancers-francs. Une prestation XXL pour un patron. Les Bucks sont prévenus.

Les 40 points de Jimmy Butler