Jimmy Butler a encore été un leader incroyable pour le Miami Heat cette nuit. L'arrière All-Star n'a pas eu besoin de claquer 40 points comme lors du game 1 pour venir à bout des Milwaukee Bucks, désormais menés 2 à 0 et en plein doute. Avec seulement 13 points au compteur, Butler s'est concentré sur autre chose et a eu suffisamment confiance en ses partenaires pour que 6 d'entre eux finissent entre 11 et 23 points. Butler a toutefois trouvé le moyen d'être clutch, en obtenant une faute discutable au buzzer pour tirer et marquer les deux lancers de la gagne.

Après avoir refusé que des membres de sa famille ne viennent dans la bulle parce que c'est "un séjour de travail", Jimmy Butler continue d'évoluer sur le campus avec une aisance et une confiance en lui qui augurent de très bonnes choses pour le Heat. Après le match, il a ainsi eu cette petite phrase qui pourrait paraître provocante mais qui est tout à fait fidèle à son état d'esprit.

"Si on avait été en prolongation, on aurait quand même gagné ce match".

Au coup de sifflet final, "Jimmy Buckets" est allé vanner Pat Riley près des tribunes en riant de la fin de match à suspense. Un peu plus tôt, il était tranquillement allé saluer Dwyane Wade - tout du moins sa reproduction virtuelle sur le grand écran - en plein pendant le match. L'ancien joueur de Chicago arrive à allier bonne humeur et sang froid d'assassin, comme si tout se passait comme il l'avait prévu.

On était déjà inquiets pour Milwaukee avant le game 1. Voir Jimmy Butler rayonner de la sorte, comme le leader qu'il a toujours voulu être, avec des partenaires prêts à le suivre et à croire en lui, ne nous rassure pas beaucoup quant aux chances des Bucks de renverser la vapeur sans l'aide du public. Miami n'est plus qu'à deux victoires de sa première finale de Conférence depuis le départ de LeBron James.