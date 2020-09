Jimmy Butler est en mission. Ça, on l'a compris dès l'entrée dans la bulle et le 1er tour des playoffs. Lorsque l'arrière du Miami Heat expliquait qu'il avait demandé à sa famille de ne pas le rejoindre à Disney World pour ne pas interférer avec son business, il ne plaisantait absolument pas. Butler a encore été décisif la nuit dernière, dans le game 2 de la finale de la Conférence Est face aux Boston Celtics. Ses trois interceptions dans les quatre dernières minutes du match et son sang froid ont permis aux Floridiens de renverser une situation compromise et d'arracher la victoire.

Il n'y a peut-être pas de joueur plus concentré et sûr de lui dans la bulle à l'heure actuelle. Jimmy Butler est convaincu que la gloire attend le Heat et qu'il n'a pas laissé ses proches à la maison pour rien. C'est ce qu'il a expliqué lors de son passage devant la presse après la rencontre.

"Je suis ici, en train de sacrifier ce qu'il faut sacrifier, pour ma famille. Je vais leur ramener un titre".

CQFR : Boston craque encore, ce Heat est increvable

Une assurance forcément inspirante pour ses partenaires, qu'importe ce qui s'annonce comme obstacle - les Lakers ou les Nuggets - s'ils parviennent effectivement à plier l'affaire contre Boston. Quant à cette habitude prise par le Heat de courir après le score et de tout renverser au finish, Jimmy Butler s'en est parfaitement accommodé.

"On aime bien se rendre la tâche difficile en ayant au moins 10 points de retard. En fait, je crois qu'on aime bien être les pros du comeback".

Ce goût pour la chasse, ce sont les Celtics qui vont devoir le manifester désormais, pour ne pas chuter sur la dernière marche avant les Finales NBA pour la troisième fois en quatre ans.