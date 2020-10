JJ Redick dézingue la direction des Philadelphia Sixers !

L'été dernier, JJ Redick a quitté les Philadelphia Sixers pour les New Orleans Pelicans. En Louisiane, l'arrière a signé un joli contrat de 26,5 millions de dollars sur 2 ans. Et visiblement, le vétéran de 36 ans n'a toujours pas digéré la décision des Sixers de ne pas lui soumettre une proposition équivalente. En effet, à l'occasion du podcast All The Smoke, l'ancien élément des Los Angeles Clippers a ouvertement critiqué la gestion des dirigeants des 76ers. Bien évidemment, Redick a évoqué son cas personnel. Mais il a aussi analysé l'ensemble des décisions prises par la direction de Philadelphie.

"Ils ont déconné en ne me ramenant pas. Ils ont déconné. Je l'ai déjà dit auparavant, mais il y a une seule constante à Philadelphie : les joueurs changent constamment ! Franchement, tellement de joueurs ont joué sous les couleurs de cette équipe. Et donc je pense, et il en a déjà parlé, que Joel Embiid a joué, je ne sais même plus désormais, avec une centaine de coéquipiers depuis son arrivée. Franchement, il y a une rotation permanente autour de lui", a déploré JJ Redick.

Avec le fameux "process" mis en place aux Philadelphia Sixers, JJ Redick a raison de pointer une certaine instabilité. Reste à savoir si la récente nomination de Doc Rivers au poste d'entraîneur va remettre de l'ordre dans cette formation.