Doc Rivers rebondit aux Sixers, un défi de taille commence

Doc Rivers a déjà retrouvé un job. Il va tenter de faire passer un cap aux Sixers et à leur effectif si particulier.

UPDATE : Ca n'a pas traîné. Quelques heures après sa première annonce, Adrian Wojnarowski d'ESPN a relayé la confirmation : Doc Rivers sera le nouveau head coach des Philadelphie Sixers. Il va signer pour plusieurs saisons sans que l'on ait pour le moment la durée du contrat et le salaire.

Il semblerait aussi qu'Alvin Gentry, fraîchement renvoyé par les New Orleans Pelicans, l'accompagne en tant qu'assistant. Il est quand même assez rare de voir un coach rebondir aussi rapidement, mais c'est un move qui correspond plutôt bien à la personnalité de Doc Rivers.

Le défi est quand même de taille et Elton Brand, le General Manager, semble considérer que les Sixers avaient besoin d'un meneur d'hommes plus vocal que Brett Brown et qui a déjà remporté un titre NBA comme head coach. Il ne fait aucun doute que Rivers sera respecté par ses joueurs, mais la problématique de faire fonctionner un effectif talentueux mais bancal (car presque exclusivement construit sur la taille) reste entière tant que le roster reste en l'état.

Le plus grand défi pour Doc Rivers sera de trouver l'articulation optimale pour tirer le meilleur de Joel Embiid et Ben Simmons, dont l'association n'a pas encore donné les fruits attendus.

---

Le 01/09 : On se demandait si Doc Rivers ne voudrait pas prendre un peu de recul et de repos après 7 années éprouvantes sur le banc des Los Angeles Clippers. Démis de ses fonctions "d'un commun accord" il y a quelques jours, Rivers a de bonnes chances de vite retrouver du boulot.

Selon Adrian Wojnarowski d'ESPN, Doc Rivers a passé la journée de mercredi à discuter avec le front office des Sixers, particulièrement Elton Brand le General Manager. Dans la foulée, l'ancien coach des Boston Celtics est resté avec tout ce petit monde et a passé la soirée devant le game 1 des Finales NBA entre les Los Angeles Lakers et le Miami Heat. Plutôt bon signe...

Kawhi Leonard et Paul George n'ont pas sauvé la peau de Doc Rivers

Les sources commencent à concorder sur une proposition ferme de la part des Sixers pour relancer Doc Rivers dès à présent et lui proposer de s'occuper de Joel Embiid, Ben Simmons et compagnie. L'annonce d'un accord pourrait intervenir prochainement et rassurer ceux qui s'inquiétaient d'une arrivée potentielle de Mike D'Antoni, dont les préceptes de jeu semblent aux antipodes des qualités du groupe anciennement dirigé par Brett Brown.

Selon Marc Stein du New York Times, la tendance pour le remplacement de Doc Rivers sur le banc des Clippers est à la solution interne. Tyronn Lue est à l'heure actuelle le favori pour une promotion, après avoir été lié à pratiquement tous les postes vacants de la ligue depuis qu'il a quitté Cleveland. Les Clippers n'ont en tout cas pas encore donné l'impression de prospecter pour trouver un nouveau coach hors de leurs bases.

Les choses devraient bouger assez rapidement et les confirmations arriver pour ces deux postes, quasiment les plus convoités de toute la ligue.