JJ Redick est concentré sur la reprise de la saison NBA et sur le fait d'éviter de vivre la première saison de sa carrière sans playoffs. Pour autant, l'arrière des New Orleans Pelicans n'oublie pas de se détendre et d'interagir avec les fans. Mis au défi de boire une bière cul sec - une Bud Light dont il est apparemment très friand depuis son passage à Duke - Redick a proposé de s'exécuter si 10 000 personnes retweetaient le message.

En se réveillant dimanche matin, l'ancien joueur du Magic et des Clippers a constaté que ses followers avaient fait le job. Après un entraînement avec NOLA et pendant que ses jambes baignaient pour gommer la fatigue, JJ Redick a tenu parole.

Quand JJ Redick remettait en question l'existence des dinosaures

Evidemment, ce n'est pas forcément à reproduire à la maison hein ! Pour votre "culture", vous noterez toutefois que Redick a appliqué la technique du shotgun, en perçant un trou dans la canette afin d'en avaler son contenu le plus rapidement possible. On imagine qu'à Duke, JJ Redick a autant pu travailler son shoot que sa pratique du shotgun, ce qui ne l'a pas empêché d'être l'un des joueurs les plus performants et appréciés de l'histoire récentes des Blue Devils en NCAA.

Si vous souhaitez développer votre savoir en la matière, ce tutorial ci-dessous devrait pouvoir vous venir en aide.