Quand JJ Redick remettait en question l’existence des dinosaures…

Kyrie Irving et JJ Redick qui discutent théories du complot et existence des dinosaures, ça vaut le coup d'écouter (ou de lire) ça.

Alors que le côté marginal de Kyrie Irving est souvent remis sur la table depuis le fameux épisode de la Terre plate, on s'est souvenu de cette discussion qu'avait eu le meneur des Brooklyn Nets avec JJ Redick sur le podcast qu'il anime sur The Ringer.

Les deux anciens Dukies avaient parlé de tout un tas de sujets et on vous conseille l'écoute de l'émission dans son ensemble. Mais concentrons-nous sur un sujet complètement hors-NBA.

Bien plus détendu qu'avec un journaliste lambda, Kyrie Irving a participé à une discussion assez lunaire avec Redick, lui même théoricien du complot - ou pas loin - sur un sujet qui fâche les créationnistes aux Etats-Unis : l'existence des dinosaures.

Voici quelques extraits.

Kyrie Irving : "Comme je l'ai dit, ma réelle intention derrière tout ça (la Terre plate, NDLR), c'était d'inciter les gens à faire leurs propres recherches sur tous les sujets".

JJ Redick : "On pouvait penser que tu avais simplement envie de remettre en question l'autorité".

Kyrie Irving : "Je ne suis même pas de comptes conspirationnistes sur les réseaux".

JJ Redick : "Une fois par mois, je me retrouve sur des tops 10 des théories du complot et ça me fait m'engager sur des voies bien sombres du net. Moi, il y a quelque chose que je continue de remettre en question. Je sais que j'ai tort à ce sujet, mais bon... (rires).

Je ne suis pas entièrement sûr que les dinosaures ont existé. [...] Avant 1942, le mot dinosaure n'existait même pas. Un scientifique britannique l'a inventé après avoir trouvé des fossiles et soudainement on s'est mis à en trouver plein.

L'homo sapiens est sur terre depuis des milliers d'années, a vu naître des civilisations et des empires, mais ce n'est que maintenant que l'on commence à trouver des fossiles ? [...]

J'ai emmené mon fils au museum d'histoire naturelle en me disant que ce serait quand même cool qu'ils aient existé. Mais on n'a jamais retrouvé un squelette entier à 100% d'un dinosaure. Comment ils pourraient savoir à quoi ils ressemblaient ? Je ne sais pas et ils ne savent pas. C'est ça l'idée."

Kyrie Irving : "Je suis d'accord avec toi. Ce n'est pas que j'en ai marre de répondre aux questions sur les complots, mais c'est parfois un chemin solitaire".

On conseille aux anglophones d'écouter cette conversation, où Irving et Redick évoquent tout un tas d'autres sujets, notamment au sujet de Boston, Brad Stevens, Duke ou des qualités de dribbleur de Kyrie Irving.