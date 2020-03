Sans club depuis le début de la saison, le pivot Joakim Noah va renforcer une équipe des Los Angeles Clippers de plus en plus impressionnante.

Joakim Noah va retrouver la NBA ! Et pas n'importe où. L'ancien All-Star s'apprête à rejoindre l'un des plus sérieux candidats au titre. En effet, selon ESPN, le vétéran de 35 ans a signé un contrat de dix jours avec les Los Angeles Clippers. Adrian Wojnarowski ajoute que, sauf pépin, le Français sera conservé jusqu'à la fin de la saison. Il aura donc une opportunité de contribuer au sein d'une équipe ambitieuse et peut-être de décrocher le premier titre de sa carrière. Les Angelenos sont maintenant armés jusqu'aux dents avec des postes doublés, voire triplés.

'Jooks' n'aura peut-être pas un temps de jeu très conséquent mais il peut être une option utile en défense en cas de duels avec Anthony Davis (Los Angeles Lakers) ou Nikola Jokic (Denver Nuggets) en playoffs. Ex-lauréat du DPOY en 2014, il a souvent été gêné par les blessures depuis 2016.

Joakim Noah a joué 42 matches avec les Memphis Grizzlies la saison dernière. Et il avait fait bonne impression ! 7 points et presque 6 rebonds de moyenne en seulement 16 minutes. Malgré ça, il n'a pas déniché de nouveau contrat pendant l'intersaison. Il a travaillé à New York et Los Angeles pour se maintenir en condition depuis plusieurs mois. Les Clippers l'ont suivi de près et ils ont donc fini par le signer.