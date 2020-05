Avec la suspension de la saison le 11 mars dernier, certains joueurs restaient dans l'expectative. Notamment ceux ayant signé un contrat de dix jours. C'est dans cette catégorie que se situait Joakim Noah avant cette crise sans précédant. Le français venait tout juste de parapher un deal de ce type avec les Los Angeles Clippers.

Le staff voulait tout d'abord tester l'ancien meilleur défenseur de l'année avant de le lancer. Pendant l'été, le pivot s'était blessé au tendon d'Achille et était encore sans doute un peu juste pour disputer une rencontre. On pouvait donc craindre que cet arrêt forcé le fasse quitter l'équipe sans avoir eu sa chance.

Sauf qu'à en croire le compte Instagram de l'ancien Bull, Doc Rivers compterait toujours sur lui. "Jooks" a en effet posté une story dans les vestiaires du centre d'entraînement. Avec ses baskets en évidence. Ce qui peut vouloir dire qu'il sera dans l'effectif dès que la saison reprendra, et donc potentiellement en playoffs.

Même s'il n'est plus du tout jeune (35 ans), Joakim Noah avait fait une belle pige à Memphis l'an passé. Et son expérience des playoffs pourrait compter, même sur des courtes séquences. Avec Ivica Zubac et Montrezl Harrell, les Clippers possèdent déjà deux pivots efficaces. Mais qui manquent peut-être d'un peu de vice défensivement. De plus, Noah a ce côté leader qu'apprécie particulièrement Doc Rivers.