Doc Rivers insiste sur l’apport de Joakim Noah

Libre depuis le début de la saison, Joakim Noah a été signé avec un contrat de 10 jours par les Los Angeles Clippers. Ainsi, l'intérieur français va être testé par l'entraîneur Doc Rivers, mais a de grandes chances de terminer cet exercice avec la franchise californienne. En tout cas, le recrutement du Tricolore suscite de grandes attentes chez le coach des Clippers. Séduit par l'expérience et la mentalité de Noah, Rivers espère que son impact sera important au sein du groupe.

"Joakim est un super vétéran à avoir dans l'équipe. Il a connu plusieurs affrontements en NBA et a cette capacité à donner de l'énergie à son équipe. C'est un passeur phénoménal et il peut bien sûr donner de la voix sur le plan défensif. Cependant, il n'a pas joué cette saison. Et même depuis un moment, donc on va voir. Mais je suis content de l'avoir. Je pense que c'est bien d'avoir sa voix dans notre vestiaire", a expliqué Doc Rivers devant les médias.

Tout va dépendre désormais de la forme physique de Joakim Noah. Car aux Clippers, il y a clairement un besoin dans la raquette et le vétéran de 35 ans sera conservé s'il parvient à faire ses preuves sur le parquet.