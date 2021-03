Joakim Noah prend sa retraite, une légende des Bulls s’en va

N’ayons pas peur des mots, Joakim Noah représentait les Chicago Bulls à une époque. Peut-être encore plus que Derrick Rose quand ce dernier manquait à l’appel pendant de longs mois. Et si vous estimez que c’est exagéré, c’est que vous n’étiez sans doute pas un supporteur des taureaux. Parce que le Français, natif de New York, incarnait parfaitement la « Windy City » et sa mentalité de col bleu.

La ville et la franchise vont pouvoir rendre hommage à « Jooks. » En effet, Shams Charania annonce que le vétéran de 36 ans, sans club depuis le début de la saison, va prendre sa retraite. Il espère le faire sous la tunique des Bulls d’ailleurs, où entraîne Billy Donovan, son coach à l’université.

13-year NBA center Joakim Noah — a two-time All-Star and former Defensive Player of the Year winner — is effectively retiring from basketball, sources tell @TheAthletic @Stadium.

Plan is for the longtime Chicago star to eventually retire as a Bull.

