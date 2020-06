On ne sait toujours pas si Joe Ingles ira dans la bulle d'Orlando pour reprendre la saison. La femme de l'ailier du Utah Jazz est enceinte et leur premier fils a déjà un système immunitaire fragile. Malgré ce flou et cette situation compliquée à gérer, Ingles garde le sens de l'humour au quotidien.

L'Australien a par exemple eu une drôle de surprise en visionnant les enregistrements de vidéo-surveillance devant chez lui. Un jeune s'est apparemment pris de passion pour le jardin des Ingles et a fait du lieu son top spot pour se soulager.

"Une petite information pour le jeune ado avec son skateboard qui pisse dans notre allée et notre jardin : nos caméras de surveillance voient TOUT. Le visage et n'importe quel autre petit détail".

Joe Ingles a joint un smiley à son tweet d'avertissement, mais on peut supposer que l'ado en question, s'il a eu vent du message, va réfléchir à deux fois avant de recommencer. Des internautes se sont amusés à essayer de deviner l'identité du "délinquant", en imaginant qu'il s'agissait de l'un des nombreux joueurs avec lesquels Joe Ingles s'est pris le bec depuis qu'il est en NBA.

Le favori des suffrages : Paul George, qu'il s'était amusé à rendre fou lors des playoffs 2018 et de l'opposition entre Utah et OKC.