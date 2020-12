Joel Embiid ne comprend pourquoi il a été snobé au profit de Rudy Gobert

Joel Embiid est un formidable basketteur. Talentueux, physique, mobile, dominant, le Camerounais a néanmoins connu un vrai stop dans sa carrière l'an passé. Individuellement, il était là. 23 points et 11,6 rebonds. Seulement, les Sixers ont été l'une des mauvaises surprises de la saison dernière avec ce sweep dès le premier tour. Le pire, c'est que c'était prévisible.

Pour la défense du pivot, lui avoir collé Al Horford dans ses pattes n'était pas vraiment l'idée du siècle. Mais son comportement n'a pas été le bon. Trop enfantin encore, ou trop immature. C'est dans son caractère, mais si Philly s'est crashé, c'est aussi parce que Joel Embiid avait le blues.

Il était logique de ne pas le voir dans l'une des trois équipes All-NBA Team. Il n'avait pas l'impact escompté. Pourtant, le #3 de la Draft 2014 reste dans l'incompréhension devant le choix des trois pivots sélectionnés devant lui.

"Je suis d'accord pour dire qu'Anthony Davis a fait une meilleure saison que moi. Nikola Jokic ? On peut en débattre. Mais Rudy Gobert ? Rien d'offensant contre lui mais il était à 15 points et 13 rebonds, et moi à 23 points et 12 rebonds. C'est une grosse différence. Je pense que mes chiffres étaient meilleurs. Mais les gens n'ont pas voulu voter pour moi parce que l'équipe n'allait pas bien."

Sauf que le basket n'est pas un sport uniquement de statistiques ou de technique. On parle de rôle, d'impact sur son équipe. Et sur ces deux choses, Rudy Gobert a été plus prépondérant que Joel Embiid l'an passé. Défensivement, le Français reste un rempart unique, et sans lui, le Jazz ne serait assurément pas le même. C'est aussi pour ça que la franchise lui a accordé le troisième plus gros deal de l'histoire.

Rudy Gobert, un deal à 205 millions sur 5 ans