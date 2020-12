Rudy Gobert signe le plus gros deal de l’histoire pour un pivot !

Le Utah Jazz et Rudy Gobert ont finalement trouvé un accord avant la deadline du 21 décembre. Shams Charania, mais aussi Tim McMahon d’ESPN viennent de révéler l’info.

Il y a quelques jours encore, les négociations semblaient dans l’impasse. C’est finalement une superbe extension de 205 millions de dollars sur cinq ans que le big man français va signer. Rudy Gobert disposera d’une player option dans l'année 5 du contrat.

Après une saison éprouvante psychologiquement pour les raisons que l'on connaît et une période d'incertitude quant à son avenir ou en tout cas l'estime que lui portait le Jazz, les choses sont désormais claires pour Rudy. Utah vient tout simplement de lui offrir le contrat le plus financièrement juteux de l'histoire pour un pivot. Donovan Mitchell, avec lequel il a visiblement fumé le calumet de la paix, sont donc engagés sur le long terme pour aider la franchise à tenter de décrocher un titre dans les années à venir.

Top-30 : Le grand classement des franchises NBA pour la saison 2021 !

Peu après l'annonce de sa signature, Rudy Gobert a publié un message pour signifier à quel point il est attaché à cet état, cette ville et cette équipe qui lui ont ouvert les portes de la NBA.

1- Sois toujours fidèle à toi-même. 2- Respecte les autres et sois bon avec eux, quelque soit leur emploi, leur statut et leurs différences. 3-En travaillant dur, tu peux accomplir n'importe quoi. J'ai retrouvé ces valeurs ici et c'est la raison pour laquelle l'Utah est devenu ma maison.

Rudy Gobert et le Jazz débuteront leur saison dans la nuit de mercredi à jeudi, sur le parquet des Portland Trail Blazers.

Utah Jazz All-Star Rudy Gobert has agreed to a five-year, $205 million contract extension with the franchise, with player option in year five, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) December 20, 2020