John Wall, les Pistons ont proposé Blake Griffin aux Wizards

Face aux rumeurs d'un possible départ de John Wall des Washington Wizards, les Detroit Pistons ont passé un appel avec une idée en tête.

Ces derniers jours, John Wall a fait l'objet de nombreuses rumeurs. Les Washington Wizards ont notamment été annoncés en discussions avec les Houston Rockets pour un échange avec Russell Westbrook. Mais publiquement, les dirigeants de la franchise de DC ont ensuite démenti un possible départ du meneur de jeu.

Cependant, avec l'agitation autour de l'avenir du joueur de 30 ans, certaines équipes sont logiquement venues se renseigner. Ainsi, d'après les informations du journaliste d'ESPN Zach Lowe, les Detroit Pistons ont contacté les Wizards pour discuter de Wall.

Pour éventuellement mettre en place un mouvement, les Pistons étaient visiblement prêts à proposer Blake Griffin ! On le sait, avec son gros contrat et ses problèmes physiques, l'intérieur se retrouve souvent annoncé sur le départ. Et Detroit peut effectivement chercher à l'échanger étant donné les nombreux intérieurs recrutés sur cette intersaison.

John Wall veut quitter les Wizards, mais que s’est-il passé ?

Mais visiblement, il s'agissait simplement d'une prise de renseignements. Les discussions n'ont pas été bien loin. Et honnêtement, on voit mal l'intérêt d'un tel trade pour les Pistons. Alors que Derrick Rose est toujours présent à Motor City, la franchise vient surtout de sélectionner Killian Hayes lors de la Draft NBA 2020.

Avec l'intention de développer le jeune talent français, Detroit réaliserait un mouvement étonnant en lui collant dans les pattes un joueur comme John Wall. En tout cas, pour l'instant, il semble bien parti pour continuer son aventure à Washington.