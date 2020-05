Absent depuis presque deux ans, John Wall essaye de faire flipper la NBA

John Wall a été un peu oublié. La faute au blessure. Le meneur All-Star a subi deux coups du sort assez sévères : d'abord une blessure au talon, en plus suivi d'une infection, puis une rupture du tendon d'Achille alors qu'il était justement en rééducation. Il n'a plus joué depuis décembre 2018. Mais il fera son grand retour la saison prochaine. Et, attention, il ne compte pas faire de cadeaux à tous ceux qui l'ont sous-estimé lui ou son équipe.

"Je regarde ces jeunes gars qui détruisent notre équipe et narguent notre banc... Sachez que ces gars-là sont dans mon viseur pour la saison prochaine. Je suis pressé de leur montrer de quel bois je me chauffe. Je vais être encore plus fort qu'avant et c'est ça le plus terrifiant. Ils n'ont même pas encore vu le meilleur de John Wall jusqu'à présent", confie le joueur de 29 ans à Stephen Jackson et Matt Barnes.

Pour nous, ça ressemble plus à un homme qui cherche d'abord à s'auto-convaincre de ce qu'il raconte... mais ça fait plaisir de voir John Wall plein d'envie. Il a toujours eu plus ou moins besoin de se lancer des défis, quitte à se "créer" des adversaires. Et s'il jure de revenir encore plus fort, autant essayer de le croire. Il sera sans doute moins athlétique que par le passé. Mais s'il en a profité pour travailler son tir, comme il promet de le faire depuis des années (et il est quand même plus adroit qu'au début de sa carrière), ça peut faire des dégâts. On demande quand même à voir.