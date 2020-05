Jordan et les Bulls battus par les Rockets en 94 ? un coach NBA le pense

Le célèbre "What if". En NBA, il prend tout son sens dans certaines perspectives. Michael Jordan à Portland à la place de Sam Bowie, James Harden prolongé à OKC, Kevin Durant présent lors des dernières finales NBA, les cas sont nombreux. Et Scott Brooks a soulevé une autre hypothèse, celui d'un affrontement entre les Houston Rockets et les Chicago Bulls en 1994. À l'époque, Jordan était en pleine retraite et a donc vu de loin l'élimination des Bulls face aux Knicks en demi-finale de conférence. Cette même année où les Rockets ont pris la mesure des new-yorkais en finale après un combat de sept manches. Scott Brooks pense t-il que l'issue aurait pu être différente avec la présence des Bulls avec MJ ?

"Les Bulls n'auraient eu aucune solution face à Olajuwon. C'est facile pour moi de dire ça parce que c'est hypothétique mais je pense qu'ils n'auraient pas pu les battre en 94", lance le coach des Wizards.

"L'année d'après, l'histoire aurait pu être différente. Mais en 94, c'était le destin de "Dream". Il était focalisé. Je n'ai jamais vu quelqu'un être autant décisif dans les quatrièmes quart-temps. Je pensais qu'il ne pouvait pas rater un tir, ni même faire une erreur. Il couvrait les deux parties du terrain."

Il faut dire que le niveau d'Hakeem Olajuwon était démentiel. MVP des Finales avec 27 points et 10 rebonds, le pivot texan avait cette faculté à rentrer des gros shoots quand ça comptait. Mais aussi à être déterminant sous son cercle, comme le contre sur John Starks lors du Game 6. En tout cas, cette finale Bulls-Rockets auraient pu être très, très sexy. Entre les deux seuls champions de 1991 et 1998.