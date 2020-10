JR Smith se lâche pour répondre à ses détracteurs !

Sur le parquet, JR Smith n'a pas joué un grand rôle sur le titre remporté par les Los Angeles Lakers. Signé pour la bulle à Disney à la suite du forfait d'Avery Bradley, le vétéran de 35 ans a disputé 10 matches sur ces Playoffs. Pour une moyenne de 1,81 point, 0,27 passe décisive et 0,27 rebond en 6 minutes par rencontre. Pour résumer, l'ancien des New York Knicks a donc surtout passé son temps à encourager son équipe depuis le banc. Mais il a tout de même remporté sa seconde bague de sa carrière. Et lassé d'entendre des critiques sur son petit rôle dans le sacre des Lakers, Smith s'est ainsi lâché sur le réseau social Instagram.

"Je suis en train d'écouter beaucoup de conneries. 'Tu n'as rien fait'. Merde les mecs, je vais donc vous dire un truc. Vous savez ces merdes qu'ils appellent des titres. Ces merdes sont toujours méritées, elles ne sont jamais données. Avec ces merdes, il y a donc toujours du mérite", a fait savoir JR Smith, remonté, lors d'un live.

Célébration : JR Smith au sommet et déjà à poil, Kuzma et Caruso l’imitent

Sur le plan sportif, l'impact de JR Smith n'a pas été grandiose. Cependant, son apport dans la vie du groupe a été important. Dans le contexte très particulier de la bulle, les Lakers ont pu compter sur un coéquipier toujours présent, avec la bonne humeur et une vraie envie de profiter du moment. Dans une telle situation, il s'agit d'un atout précieux pour la bonne ambiance dans un vestiaire.