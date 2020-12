Pendant la première vague de la pandémie, on apprenait le décès de la mère de Karl-Anthony Towns suite à une contamination au Covid-19. Une terrible épreuve pour le franchise player des Wolves. Sauf que ce putain de virus ne s'est pas arrêté là dans sa famille. Depuis, six autres membres de la famille de KAT sont mortes du Covid. Et les mots du pivot sont très forts.

"J'ai l'impression que la vie m'a endurci et je suis devenu plus humble. J'ai vu beaucoup de cercueils autour de moi ces derniers temps. J'essaie de trouver le moyen de les garder en bonne santé. C'est une grande responsabilité pour moi d'informer ma famille sur les gestes nécessaires pour rester en vie."

Sur les réseaux sociaux, KAT avait posté une vidéo fin mars lorsque sa mère avait été plongé dans le comas. Une vidéo qui avait évidemment ému. Il avait alors continué pour faire de la prévention.

"Je ne veux pas que les gens ressentent ce que je ressens. Je voulais essayer de les empêcher de vivre ce que j'ai vécu. Je veux que personne ne se sente aussi seul et perturbé que moi."

Émotionnellement, Karl-Anthony Towns semble très proche d'une dépression. Et à l'entendre, ce n'est pas forcément le basket qui va le sortir de ce gouffre.

"J'avais toujours un sourire en coin quand je voyais ma mère sur la baseline et je prenais du plaisir à ce qu'elle me voit jouer. Ça va être dur de jouer à nouveau. C'est difficile de dire si ce sera une thérapie. Je ne pense pas que jouer au basket sera à nouveau une thérapie pour moi. Mais ça va me donner de revivre quelques bons souvenirs."

Autant dire que les Wolves vont évoluer avec un demi-joueur pendant un moment...

