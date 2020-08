Kawhi Leonard, finisseur dans l’âme

Les Los Angeles Clippers ont douté. Malmenés par des Dallas Mavericks inexpérimentés. Mais au moment de conclure la série, un homme s’est élevé pour prendre le contrôle. Kawhi Leonard. Depuis son run héroïque avec les Toronto Raptors l’an dernier, l’ailier All-Star s’est affirmé comme un finisseur ultime. Il n’a pas failli à sa mission quand son équipe était en difficulté. 33 points, 14 rebonds, 7 passes et 5 interceptions cette nuit. Pour une victoire décisive des Californiens (111-97), finalement qualifiés.

Avec Luka Doncic, Dallas peut rêver d’un avenir en grand

Il est devenu le septième joueur de l’Histoire de la NBA à compiler 30-10-5-5 sur un match de playoffs. Le premier depuis Gary Payton. Une performance qui semblait nécessaire tant Los Angeles peinait à se défaite de son adversaire texan, emmené par un Luka Doncic incroyable. Mais dans les moments les plus importants de la série, c’est le MVP des finales 2019 qui a fait la différence.

« Kawhi est un gars qui contrôle le business. Il a haussé son niveau de jeu à chaque fois que nous en avions besoin, il nous a pris sur son dos et il a conclu la série », confiait son coéquipier Paul George. « C’est le genre le plus fiable, je ne le répéterai jamais assez. C’est un mec spécial. »

Bel aveu de la part de PG. Parce que si Kawhi Leonard a été contraint de sortir le grand jeu dès le premier tour, c’est justement parce que son lieutenant de luxe, co-star avant la série, s’est planté quatre matches sur six. Avec une adresse catastrophique (6 sur 19 hier soir) à l’exception d’un Game 5 au cours duquel il aura été décisif. Mais quand Dallas revenait à 6 petites longueurs cette nuit, c’est encore KL qui claquait 8 points de suite pour plier l’affaire.

« C’est lui qui a fini la série », commentait Doc Rivers. « Il était calme. Il nous a remis en place. Si la défense lui laissait des espaces, il marquait. Si elle se resserrait sur lui, il faisait la bonne passe. »

Kawhi Leonard a inscrit plus de 30 points sur les 5 derniers matches de la série. Il finit ce premier tour avec 32,8 points, 10,2 rebonds et 5,2 passes de moyenne. La valeur sûre par excellence en NBA. Si les Clippers sont perçus comme les grands favoris pour le titre aujourd’hui, c’est grâce à lui. Et il ne déçoit pas.