Kawhi Leonard sur les Clippers : « Le ciel est notre seule limite »

Larges vainqueurs des Nuggets (132-103), les Clippers de Kawhi Leonard sont enfin au complet et ils montrent un visage terrifiant.

Enfin. Enfin au complet. Enfin dominants. Après une première moitié de saison correcte au niveau des résultats mais sans la manière, les Clippers ont envoyé un message au reste de la Conférence Ouest en écrasant les Nuggets cette nuit (132-103). Une performance très encourageante pour Kawhi Leonard et ses coéquipiers.

« Le ciel est la limite. Nous avons des joueurs très talentueux, quelques jeunes et des vétérans. Et quand la mayonnaise prend, j’ai le sentiment que nous pouvons être l’une des meilleures équipes. Il faut juste que l’on reste en bonne santé et que l’on continue à se faire confiance », notait le MVP des finales 2019.

C’était peut-être le match le plus abouti des Clippers hier soir. Une fois au complet, ils ont effectivement une vraie puissance de frappe. Avec Kawhi Leonard mais aussi Paul George, Marcus Morris et certainement le banc le plus terrifiant de la NBA. C’est le moment parfait pour monter en puissance afin d’arriver au top en playoffs.