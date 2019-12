L'été dernier, Kawhi Leonard était le gros poisson de la Free Agency. Après les performances de The Klaw lors des Finales NBA, toutes les franchises rêvaient de le récupérer. Finalement, les Los Angeles Clippers ont réussi à lui mettre la main dessus en remportant une longue bataille face aux Toronto Raptors et aux Los Angeles Lakers. Très proche de l'ailier, son oncle Dennis Robertson a été impliqué durant les négociations. On se souvient bien évidemment que ce dernier avait joué un grand rôle dans son départ des San Antonio Spurs. Et selon les informations du journaliste de The Athletic Sam Amick, Robertson a réalisé des demandes folles aux formations intéressées ! Avec notamment des parts dans la franchise, un avion privé, une maison et une somme d'argent garantie concernant les contrats publicitaires. Il s'agit bien évidemment d'une pratique illégale.

Et visiblement, l'oncle de Leonard a réclamé ces conditions aux Raptors et aux Lakers. Mise au courant de cette pratique, la NBA a ouvert une enquête. Notamment pour savoir si les Clippers avaient franchi les limites du règlement en acceptant de telles demandes. Mais pour l'instant, sans aucune preuve, cette investigation a été interrompue. On peut cependant se demander si Dennis Robertson n'a pas joué avec les deux équipes en question. On le sait, Kawhi Leonard voulait jouer aux Clippers avec une autre star. En attendant le trade de Paul George, il fallait peut-être trouver un moyen de faire tourner en bourrique les Raptors et les Lakers...