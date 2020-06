La taille totalement dingue des mains de Kawhi Leonard

La taille des mains de Kawhi Leonard est hyper impressionnante. Voici les dimensions exactes de l'un des plus gros mystères de la ligue.

On a beau connaître le joueur depuis un paquet d’année, on ne peut s’empêcher d’halluciner sur la taille des mains de Kawhi Leonard. Chacun ses kinks, hein… Mais c’est vrai qu’il y a des photos qui sont vraiment, mais vraiment impressionnantes, ou flippantes.

On en posté notamment une il n’y a pas si longtemps sur Facebook. D’ailleurs félicitations à certains d’entre vous pour les commentaires, même si faire une vanne sur la Fistinière (on ne sait pas ce que c’est…) avec son vrai nom, il faut une paire aussi grosse que les mimines de Kawhi…

Quoi qu’il en soit, on est tombé sur un papier indiquant les mensurations du bonhomme, et c’est effectivement impressionnant.

Ses mains font 9,75 inches de long et 11,25 de large. Soit 24,765 cm de long et 28,575 de large. Soit suivant les sources (certaines évoquent 9,75 inches, d’autres 8,7), aussi longues ou plus longues que celles de Michael Jordan, très très impressionnant dans ce secteur.

Plus impressionnant encore, Kawhi Leonard, 2,01 m, a des mains plus balèzes que celles de Wilt Chamberlain, 2,16 m. Celles de The Stilt ne faisaient en effet « que » 9,5 inches de longueur, soit un joli 24,13 cm.

Autre élément de référence : elles ne font que 1,5 cm de moins que celles de Shaquille O’Neal. Totalement absurde…

Ce n’est bien évidemment pas l’unique raison de son niveau de basketteur. Mais, s’il paraît que c’est pas la longueur qui compte dans pas mal de domaines de la vie, au basket ces quelques centimètres au-delà de la moyenne doivent être utiles pour faire la différence. Surtout que ça ne l’empêche pas d’avoir un extraordinaire…toucher.