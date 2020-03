Depuis que Kenny Atkinson et les Brooklyn Nets se sont séparés, les théories sur la raison de ce divorce divergent. Le réflexe d'une bonne partie des observateurs a été de mettre en avant la probable influence de Kyrie Irving dans cette histoire. Mais à en croire le dernier article de The Athletic sur le sujet, il se pourrait que Kevin Durant ait été bien plus déterminant au moment de décider de poursuivre ou non la collaboration.

Selon Shams Charania, les Nets ont récemment organisé une réunion avec les joueurs et le staff. Il y a visiblement eu des reproches de part et d'autre, notamment concernant Spencer Dinwiddie et DeAndre Jordan, qui a d'ailleurs curieusement réintégré le cinq dès l'éviction d'Atkinson... Kevin Durant a alors pris la parole, évoquant le besoin des Nets "d'améliorer leurs habitudes parce qu'ils ne construisaient pas la culture nécessaire à une lutte future pour le titre". Kenny Atkinson s'est logiquement senti très concerné par cette analyse et par d'autres critiques formulées pendant le meeting.

Le désormais ex-coach de Brooklyn serait ressorti de la réunion convaincu qu'il avait perdu le soutien du vestiaire et que le point de non-retour était atteint. Plutôt que de tenter d'instaurer une nouvelle dynamique, Atkinson a voulu partir pendant qu'il avait encore cette décision entre les mains.

Kevin Durant et Kyrie Irving ne sont pas directement et exclusivement responsables de ce rebondissement. Mais il est évident que si l'un et l'autre avaient vraiment voulu que Kenny Atkinson soit toujours le coach des Brooklyn Nets aujourd'hui et demain, ils auraient usé de leur influence pour que ce soit le cas. Peut-être ne s'attendaient-ils simplement pas à ce que l'ancien membre du staff du Paris Basket Racing fasse lui-même ses valises à 20 matches de la fin de la saison régulière et d'une campagne de playoffs.