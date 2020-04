Kenyon Martin raconte le jour où il a failli cogner J.R. Smith

Kenyon Martin est l'une des plus grosses têtes brûlées passées par la NBA récemment. L'intérieur était considéré comme l'un de ces durs à cuire avec qui il ne valait mieux ne pas chercher l'embrouille. Mais ça, J.R. Smith ne l'avait pas compris. Ou alors il ne s'attendait pas à une réaction aussi furax du vétéran. Alors que les deux hommes évoluaient ensemble aux Denver Nuggets, Smith a voulu faire une blague à Martin en remplissant sa voiture de pop-corn.

"Je me souviens je ne jouais pas ce soir-là donc j'étais en costume. J'avais laissé mes clés et mon portefeuille dans mon casier. J'étais donc le premier à sortir après le match. Arrivé dans le parking, je me rends compte que ma voiture n'est pas verrouillée. Déjà ça, c'était bizarre, je verrouille toujours ma voiture. J'ouvre la porte et là, il y a tout le pop-corn qui tombe. J'ai laissé la porte ouverte, j'ai enlevé ma veste, j'ai enlevé mon t-shirt et je suis allé directement dans le vestiaire", raconte K-Mart.

"Il se trouve que c'était J.R. Smith qui avait demandé à un mec du club de faire ça. J.R. avait disparu. J'ai dit à tout le monde de me passer son adresse pour que j'aille le voir. Josh Kroenke (le président de la franchise à l'époque) m'a appelé pour me dire de ne pas le frapper. J'ai dit à tout le monde que le ramasseur de balle n'était pas autorisé à revenir au gymnase. S'il revenait, j'allais le taper. Je lui ai aussi dit que s'il me croisait quelque part dans le Colorado il avait intérêt à se barrer. Ils m'ont supplié de ne pas frapper J.R. L'équipe a payé pour que ma voiture soit nettoyée."

