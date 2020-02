L'été dernier, Kevin Durant a quitté les Golden State Warriors pour les Brooklyn Nets. Malgré les succès connus avec la franchise californienne, l'ailier a décidé de tourner la page pour se lancer un nouveau défi. A plusieurs reprises, la superstar de 31 ans a justifié cette décision. Récemment, il a ainsi avoué que son altercation avec Draymond Green avait eu un impact dans son choix. Mais de son côté, le propriétaire des Warriors Joe Lacob a visiblement du mal à comprendre les raisons évoquées par KD. Pour 95.7 The Game, le boss des Dubs a accepté de revenir sur le départ de Durant.

"Je ne peux pas en vouloir à Kevin Durant, dont je me sens assez proche, pour sa décision de partir. Mais pour moi, ce choix n'a aucun sens. Tu te trouves dans la même organisation, enfin j'espère qu'il le pense, du monde. Tu gagnes, tu es entouré de grands joueurs, tu vas découvrir une nouvelle salle. Pour moi, il avait toutes les raisons du monde de rester. Mais je ne peux pas lui en vouloir, car c'est la vie et il a gagné ce droit de choisir. Et peu importe ses raisons, il a décidé de partir. Je ne peux pas contrôler ça. J'ai essayé", a d'ailleurs avoué dans un rire Joe Lacob.

Déjà moins heureux à Golden State, Kevin Durant avait aussi ressenti une fin de cycle chez les Warriors. En tout cas, cette fois-ci, personne ne peut lui reprocher d'avoir choisi de relever un vrai challenge à Brooklyn.