Kevin Durant et Charles Barkley, la guerre continue

Kevin Durant a, comme Kyrie Irving, une grosse rancoeur contre la presse. Une querelle qui a débuté au moment où le MVP 2014 avait décidé de rejoindre les Warriors en 2016. Depuis, on peut observer une large fracture entre le joueur et les médias. Mais il y a une personne de cet univers que KD exècre tout particulièrement, Charles Barkley.

Comme Draymond Green, Durant n'apprécie pas du tout les critiques incessantes de Sir Charles contre lui et ses coéquipiers. Lors du match d'ouverture entre les Nets et les Warriors, Barkley avait posé une question à l'ailier sur son état de forme après un an et demi sans jouer. Kevin Durant avait simplement répondu par "oui" suivi d'un silence glacial.

Après la déroute face aux Cavs mercredi, Charles Barkley a interrogé Joe Harris et l'a remercié pour ses réponses "avec plus d'un mot". Une manière de tacler KD une nouvelle fois. Mais là où ce dernier s'est illustré, c'est en rapport à une publication d'un média où Barkley explique que les athlètes devraient être prioritaires pour être vacciné contre le Covid-19 car ils payaient plus d'impôts que la grande majorité des Américains.

"Je ne sais pas pourquoi on lui demande ses opinions idiotes. Ces vieilles têtes devraient profiter de la retraite", a-t-il commenté.

Un tacle également adressé au Shaq qui s'en est pris cette semaine à Donovan Mitchell et son statut dans la ligue.

Kevin Durant très froid lors d'un échange avec Charles Barkley