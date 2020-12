Kevin Durant a-t-il mis un vent à Charles Barkley pour venger Kyrie Irving ?

Kevin Durant a fait son retour en NBA cette nuit, avec une victoire contre les Golden State Warriors. "KD" a réussi son comeback et le crew de TNT, composé de Shaquille O'Neal, Charles Barkley, Kenny Smith et Ernie Johnson, s'attendait à le voir débarquer au micro après le match d'assez bonne humeur.

Visiblement, l'ailier des Brooklyn Nets n'avait pas une envie farouche de répondre aux questions de l'un des membres de la troupe en particulier : Charles Barkley. Durant a ainsi répondu "Ouais", puis "Oui monsieur" aux questions (certes pas très excitantes) du consultant.

Charles Barkley's reaction to Kevin Durant's one word answer to his question.loooooool pic.twitter.com/KEHnG0wGa3 — gifdsports (@gifdsports) December 23, 2020

On ne sait pas si Kevin Durant avait juste très envie d'abréger la conversation pour rentrer se reposer, s'il attendait la suit de la question ou s'il a volontairement ciblé "Chuck" pour l'afficher à la télé. Il faut quand même se souvenir qu'il n'y a pas longtemps, Barkley s'est lâché sur Kyrie Irving, qui est l'un des meilleurs amis de KD, en lui demandant de "la fermer et de jouer au basket". Un autre jour, le membre du Hall of Fame avait aussi laissé entendre que "Uncle Drew" était mentalement malade.

Au retour sur le plateau, le crew d'Inside the NBA a réussi à détendre l'atmosphère en se moquant un peu de Charles Barkley, mais aussi de Kevin Durant en inventant des questions/réponses dans la même veine.

