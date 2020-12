Kyrie Irving taclé par Barkley : « Ferme-là et joue au basket »

Il arrive de temps en temps à Charles Barkley d'enfiler son costume de Tonton Réac. Il l'a fait cette semaine, au moment d'évoquer le différend entre Kyrie Irving et les médias - différend a priori résolu pour le moment - lors de son passage dans l'émission Keyshawn, JWill and Zubin. Disons qu'il n'apprécie que très moyennement la posture de Kyrie Irving sur le plan médiatique et le côté mystique et un peu insaisissable du personnage.

"Quand il parle, je suis en mode : 'Mais qu'est ce qu'il essaye de dire, bon sang ?' Il parle de ce que c'est d'être un artiste. Mais c'est un basketteur. C'est ce qu'il est. Nous ne sommes pas des pompiers, des soignants, des institueurs... Yo, mec, tu fais rebondir un ballon de basket. Arrête de faire comme si tu étais la personne la plus intelligente du monde. Est-ce que tu peux parler des problèmes de société et de choses comme ça ? Bien sûr. Mais les autres trucs qu'il raconte donnent l'impression qu'il veut faire réaliser à tout le monde qu'il est le mec le plus intelligent dans la pièce. Tu ne l'es pas. Tu es allé 6 mois à la fac. Beaucoup de gars sont plus intelligents que toi.

Réponds aux questions stupides sur le basket que l'on te pose. Et si tu veux parler de justice sociale, fais-le et pour de vrai, parce que c'est important et que ça a du sens. Pour le reste, mec, ferme ta bouche et parle de basket".

Ce n'est pas la première fois que Charles Barkley se paye un joueur marquant de la génération actuelle. LeBron James et lui ne sont pas en très bons termes et ça a été un temps assez chaud avec Draymond Green.

