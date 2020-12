James Harden fait l'objet de très nombreuses rumeurs ces dernières semaines. L'arrière souhaite quitter les Houston Rockets et les Philadelphia Sixers restent l'une des destinations les plus plausibles. Cependant, une éventuelle arrivée du barbu chez les 76ers ne fait pas l'unanimité. Notamment auprès de Charles Barkley.

Désormais consultant, l'ancien joueur de Philadelphie ne valide absolument pas un tel mouvement. Sans manquer de respect au talent d'Harden, Barkley considère qu'il ne s'agit pas de la meilleure option pour le futur de cette équipe.

"James Harden est tout simplement le meilleur joueur de 1 contre 1 que j'ai vu de ma vie. Il n'est pas un joueur aussi fort que Michael Jordan ou Kobe Bryant, mais au niveau de la force offensive, il s'impose comme le meilleur que j'ai vu.

Mais pour s'adapter à lui, tu as besoin d'adapter l'intégralité de ton secteur offensif. Et il faut donc le faire comme Mike D'Antoni l'a utilisé avec les Houston Rockets ? Comme ça, les Sixers ne seront pas meilleurs avec James Harden", a estimé Charles Barkley pour 97.5 The Fanatic.