James Harden : une équipe déjà favorite pour le récupérer ?

Si vous êtes tombés sur Basketsession ce matin, vous avez lu tout l’inverse et on s’excuse d’avance (la fatigue, première nuit de reprise NBA, etc.) Nous indiquions donc que les Philadelphia Sixers étaient la destination la moins probable pour James Harden, ce qui, au passage, nous étonnait.

En réalité, c’est donc tout le contraire : les Sixers seraient bien LA destination la plus crédible en cas de transfert de l’ancien MVP. Et en même temps, ça a du sens. Parce que Daryl Morey, l’actuel Président de Philly, était le manager des Rockets il y a encore quelques semaines. Ce qui pouvait justement représenter un frein au début.

Parce que Tilman Fertitta, le propriétaire de la franchise texane, n’est sûrement pas enchanté à l’idée d’envoyer son meilleur joueur chez son ancien dirigeant. Mais les Rockets risquent de devoir se faire une raison. Les Sixers peuvent éventuellement finir par céder Ben Simmons. Et il est peu probable qu’une équipe puisse proposer un meilleur joueur que l’Australien.

