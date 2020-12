Ben Simmons, les Sixers démentent et montrent les crocs !

L'information lâchée par le journaliste de The Athletic Shams Charania a eu l'effet d'une bombe : les Philadelphia Sixers seraient prêts à échanger Ben Simmons pour récupérer James Harden. Même si un accord n'était pas garanti entre les deux franchises, il s'agissait d'un énorme effort de la part des 76ers pour s'entendre avec les Houston Rockets.

Sauf que cette nouvelle était visiblement fausse ! En effet, dans la foulée, le nouveau président des 76ers Daryl Morey a très rapidement réagi. Toujours auprès de Charania, l'ancien GM des Rockets a réalisé une vraie mise au point : Simmons ne bougera pas.

In response, 76ers president of basketball operations Daryl Morey tells @TheAthleticNBA @Stadium: “We are not trading Ben Simmons — he is an important part of our future.” https://t.co/W6T7HQjjoP

— Shams Charania (@ShamsCharania) December 18, 2020