James Harden, et si les Rockets attendaient simplement Ben Simmons ?

On le sait, James Harden souhaite absolument quitter les Houston Rockets. Pour forcer son départ, l'arrière a récemment affiché un comportement peu professionnel. Et il se montre prêt à envisager des destinations de plus en plus nombreuses pour optimiser ses chances de mettre les voiles.

Sauf que sur ce dossier, les Texans se trouvent en position de force. En tout cas, ils n'ont pas besoin de se presser. Grâce au long contrat du barbu (il peut tester le marché en 2022). Les dirigeants des Rockets ont donc du temps pour obtenir le meilleur package possible en l'échange du MVP 2018.

Face à l'intérêt des Brooklyn Nets, Houston rêve de récupérer Kyrie Irving ou Kevin Durant. Mais il s'agit bel et bien d'un rêve. Par contre, une équipe intéressée par Harden dispose d'un élément très intéressant pour la reconstruction des Rockets : les Philadelphia Sixers.

En effet, le profil de Ben Simmons plaît beaucoup à la direction de Houston. Problème, selon les informations du journaliste de The Athletic Shams Charania, les 76ers refusent d'intégrer Simmons ou Joel Embiid dans les discussions pour Harden. Il s'agit d'une volonté de la part du nouveau coach des Sixers Doc Rivers. Il souhaite donner une ultime chance à ce duo.

Et justement, la patience des Rockets pour échanger leur superstar pourrait représenter une stratégie pour Simmons. Car dans l'hypothèse d'un début de saison compliqué pour l'Australien à Philadelphie, le nouveau président des Sixers, Daryl Morey, pourrait finalement accepter de l'échanger.

Bien évidemment, cette stratégie dispose d'une contrainte importante : il va falloir se coltiner James Harden, et son attitude négative, pendant plusieurs semaines. Mais au final, ce plan représente probablement la meilleure chance pour les Rockets de récupérer ce qu'ils veulent : une jeune star en devenir. Un risque à prendre ?