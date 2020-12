James Harden est enfin à Houston… mais avec la tête ailleurs

James Harden a fait l'incommensurable effort de se présenter auprès de son employeur mardi. Plus en vue dans des boîtes célèbres, sans masque, qu'au centre d'entraînement des Houston Rockets où il était attendu depuis dimanche, le MVP 2018 est arrivé au Texas, annonce Adrian Wojnarowski d'ESPN.

Harden a immédiatement passé un test pour le Covid-19. Un examen d'autant plus nécessaire que l'arrière All-Star n'a pas franchement respecté le protocole sanitaire auquel les joueurs NBA sont soumis. Dans le même temps, des précisions ont été apportées par le même Woj au sujet des envies du barbu en chef.

L'insider affirme que James Harden n'est pas uniquement ouvert aux Brooklyn Nets, comme on le sait quasiment depuis qu'il a émis le souhait de partir, mais aussi à un éventuel trade aux Philadelphie Sixers. Ce n'est bien sûr pas un hasard, puisque Daryl Morey, l'homme qui avait fait venir Harden à Houston à l'époque, est désormais le GM de la franchise de Pennsylvanie.

Malgré ça, la chose semble bien compliquée, sauf si Houston est prêt à littéralement se faire enfler. Selon Woj, Morey n'aurait absolument aucune intention de se séparer de l'une de ses stars, Joel Embiid et Ben Simmons. Tout ce que les Rockets pourraient récupérer d'autre ne semble pas valoir le coup de se séparer d'un MVP, même si ce dernier est prêt à laisser pourrir la situation.

James Harden aurait également indiqué qu'au final, n'importe quel contender lui conviendrait... On n'est pas sortis de l'auberge et les Houston Rockets non plus. Les équipes ambitieuses avec suffisamment de place dans leur masse salariale ou avec des atouts assez intéressants pour réaliser une transaction ne sont pas nombreuses.

Le feuilleton se poursuit gentiment et semble pouvoir durer encore assez longtemps...