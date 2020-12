Pourquoi James Harden a demandé à quitter les Rockets

James Harden tient à quitter les Houston Rockets et même s’il ne l’a pas déclaré publiquement – les stars ne le font quasiment jamais – il fait tout pour que le message passe clairement. Notamment en séchant les entraînements pour passer du temps dans les clubs d’Atlanta et de Las Vegas.

James Harden n’est pas près de s’entraîner avec Houston, la NBA lui impose des tests

Les Texans ont beau essayer de recoller les morceaux, sans doute ne veulent-ils pas perdre la face devant leur superstar qui est toujours son contrat, il paraît de plus en plus évident que le barbu ne se sent plus vraiment à l’aise à Houston. Il a la tête ailleurs. Mais pourquoi ? Pourquoi ce changement soudain, lui qui était le visage de l’organisation sur le terrain ? Premiers éléments de réponse.

« James Harden voulait que Tyronn Lue coach les Rockets. Mes sources m’indiquent que le propriétaire Tilman Fertitta ne voulait pas – il voulait Jeff Van Gundy – et un compromis a été fait avec Stephen Silas », note Joe Vardon de The Athletic. « James Harden voulait partir dès le moment où les Rockets ont nommé Silas », ajoute USA Today. « Le management lui a demandé ce qu’il pensait de Silas avant de le prendre comme coach et il n’était pas parmi les premiers choix du joueur. »

Donc tout ce caprice aurait pour origine le fait que James Harden voulait jouer pour Tyronn Lue ? Mais les joueurs regardent-ils les matches de basket des fois ?