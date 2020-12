L’offre culottée réclamée par les Rockets aux Nets pour James Harden

James Harden veut quitter les Houston Rockets. Il n’a même pas besoin de le dire. Ses actes parlent pour lui. En séchant les entraînements tout en faisant la tournée des clubs, le barbu a clairement fait comprendre sa position sur le sujet. Alors que la situation stagne depuis sa requête il y a presque un mois, il a ajouté des équipes à sa liste de destinations préférentielles.

Les Milwaukee Bucks et le Miami Heat seraient maintenant dans le coup, en plus des Philadelphia Sixers et des Brooklyn Nets. Mais si Harden donne élargit les possibilités, c’est peut-être aussi parce qu’il sent que les négociations patinent. Les Rockets réclament le prix fort en l’échange de leur MVP. Plutôt logique.

James Harden voudrait maintenant être tradé à Milwaukee ou Miami !

Ils veulent des picks, des jeunes joueurs et une star de demain, ou une autre superstar. Ce qu’aucune équipe ne semble en mesure de leur fournir. Les Nets, par exemple, sont dans l’impasse. Leur package centré autour de Caris LeVert, Spencer Dinwiddie et compagnie ne convainc pas les Rockets.

Selon Shams Charania, Houston veut bien envoyer James Harden à Brooklyn à une seule condition : celle de récupérer Kyrie Irving ou Kevin Durant en échange. Quel culot. Mais en même temps… on peut comprendre les dirigeants. Ils ne veulent surtout pas brader leur star.

Les Nets devraient y réfléchir. Pas pour KD, évidemment. Mais Harden pour Irving, ça mérite au moins réflexion. Par contre, cette réponse des Rockets tend à laisser penser qu’ils ne transféreront tout simplement pas Harden avant 2021…