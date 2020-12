Hop, petite Shams bomb nocturne ! On se demandait comment James Harden allait pouvoir trouver une porte de sortie de Houston vers l'une des franchises ambitieuses qu'il vise à l'Est. Réponse : grâce aux Philadelphie Sixers et leur volonté plus du tout aussi farouche de conserver Ben Simmons.

Selon Shams Charania de The Athletic, les Sixers ont rendu l'Australien disponible pour un trade dans certains packages évoqués avec les Rockets. Absolument rien n'est fait, mais il semblerait bien que ce soit un pas significatif pour un départ de James Harden. Jusqu'ici, Daryl Morey, le nouveau président des Sixers, adoptait une posture où il n'envisageait absolument pas de séparer Ben Simmons et Joel Embiid. Il semblerait que les choses soient en train de changer.

James Harden, passe-droits, tyrannie et caprices ?

A quatre jours du début de la saison, Philadelphie, comme Houston, devrait revoir ses plans. Admettons que le trade se fasse. Quid de John Wall à Houston ? Cela signifierait-il un repositionnement de Ben Simmons au poste 4 ? Un changement de statut, déjà, pour Wall ? Quant à James Harden, acceptera-il une hiérarchie différente de celle qu'il connaît depuis de longues années ? Les Sixers sont quelque part l'équipe de Joel Embiid. Cohabiter avec une autre star, mêmee quand il l'avait choisie, a toujours posé des problèmes au MVP 2018. Pourquoi Embiid ferait-il exception ?

Il reste encore bien des choses à régler avant qu'une opération ne se concrétise, mais on est un peu plus avancés désormais. Que le deal aboutisse ou non, Ben Simmons aura compris que ses dirigeants ne font pas ou plus de lui un intouchable.