Kevin Durant était jaloux des passe-droits de Klay Thompson

Lorsque l'on évoque la fin un peu amère de Kevin Durant chez les Golden State Warriors, on en revient souvent à ses problèmes avec Draymond Green. Parfois aussi sur le fait que Stephen Curry était bien plus choyé par les fans alors que c'était pourtant bien lui, "KD", qui avait décroché deux titres de MVP des Finales en 2017 et 2018. Jamais il n'avait évoqué un quelconque ressentiment envers Klay Thompson, ou le sentiment de jalousie qui semble se dégager d'un extrait du livre d'Ethan Sherwood Strauss, "The Victory Machine".

Lors d'un road trip en mars, Klay Thompson avait réussi un gros match. Traditionnellement, le meilleur joueur de la rencontre se présente devant les médias dans la foulée. Thompson n'était pas d'humeur à faire le job et s'est donc éclipsé, fuyant cette "obligation" médiatique. Dans le livre, le journaliste Conor Letourneau se souvient de la réaction de Kevin Durant à ce moment-là.

"Les gars, vous n'allez pas écrire là-dessus ? Vous n'allez pas le faire, c'est ça ? Vu que quoi que fasse Klay ça ne pose pas de problème puisque c'est Klay. Par contre, quoi que je fasse, ça ne va pas, parce que je suis Kevin Durant".

Draymond Green balance ses vérités sur son embrouille avec Kevin Durant

Ce n'était apparemment pas la première fois depuis le début de leur aventure commune avec les Warriors que Kevin Durant se plaignait du traitement de faveur dont bénéficiait son coéquipier auprès des médias et de la franchise. Comme l'explique Strauss, "KD" estimait que Thompson avait un "passe-droit pour tout".

On attend dans quelques années le livre de Kevin Durant sur cette période de sa carrière où ce sont pour le moment d'autres qui le dépeignent