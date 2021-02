Kevin Durant, les Nets et le COVID-19, encore toute une histoire

Kevin Durant a déjà attrapé le COVID-19 l’été dernier. Il est, a priori, immunisé. Mais les règles NBA sont les mêmes pour toutes. Mais si elles peuvent paraître parfois un peu (vraiment) ridicules. Avant-hier, KD s’est retrouvé au cœur d’un imbroglio lors du match entre les Brooklyn Nets et les Toronto Raptors.

Kevin Durant ne joue pas, joue puis ne joue plus : l’affaire qui a fait grandement parler

Il a été sorti du cinq majeur juste avant le coup d’envoi et ne devait donc pas jouer. Mais il est finalement entré en jeu tout ça pour quitter le terrain quelques minutes plus tard avant d’être mis en quarantaine. En fait, la superstar s’était retrouvée à trois reprises dans la voiture d’un employé des Nets le jour-même. Un employé finalement testé positif au COVID-19, ce que les New-yorkais ont appris en plein match.

Kevin Durant était lui négatif, comme tous ses coéquipiers. Mais le protocole sanitaire de la ligue impose qu’un joueur qui a été en contact rapproché avec le virus soit mis à l’isolement pendant sept jours. Steve Nash a fait le calcul : ça fait trois nouveaux matches que s’apprête à rater l’ailier All-Star.

Il manquera à l’appel contre les Philadelphia Sixers (en plus du match d’hier soir déjà perdu contre Joel Embiid et ses coéquipiers) puis contre les Detroit Pistons et les Indiana Pacers. S’il est encore testé négatif d’ici là, il devrait donc rejouer vendredi prochain, contre les Golden State Warriors. Son ancienne équipe. C'est déjà la deuxième fois qu'il va rater des rencontres à cause du protocole, le tout sans être testé positif.

ESPN précise aussi que Kevin Durant ne portait pas de masque lors des trajets effectués avec l’employé des Nets. Ce qui est interdit par le règlement NBA. Mais il est peu probable que la star soit sanctionnée.