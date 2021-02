Dans une période d'incertitude au niveau sanitaire, les images de Kevin Durant pendant cette rencontre face aux Raptors interpellent. Le joueur des Nets a enchaîné les aller-retours entre le vestiaire, le banc et le terrain, plongeant la NBA dans un certain imbroglio. Pour la première fois de sa carrière, il a même été remplaçant... malgré lui et son coach Steve Nash.

Mais alors comment peut-on expliquer tout ce bazar ? Ça débute un peu avant la rencontre où les insiders annoncent Kevin Durant absent. L'ailier est cas contact et ne peut pas aider ses partenaires à affronter Toronto. Sauf qu'en milieu de premier quart, il sort des vestiaires et rentre directement sur le terrain. La fin d'une série de 866 matches démarrés comme titulaire. On se dit alors fausse alerte, tout va bien.

Mais en début de seconde période, on voit Kevin Durant sur le banc, très agacé. Coup de théâtre, il est finalement contraint de rejoindre les vestiaires. On ne le reverra plus de la soirée. Une situation ubuesque que l'intéressé a résumé avec un simple tweet : "libérez-moi". En réalité, la personne qu'il avait côtoyé attendait les résultats avant la rencontre. Son test est ressorti positif au moment où KD est définitivement sorti, d'où l'imbroglio.

Free me — Kevin Durant (@KDTrey5) February 6, 2021

Aux dernières nouvelles, Kevin Durant va bien être placé à l'isolement et ne pourra pas se rendre à Philly avec ses troupes et sera même absent lors des prochaines rencontres. Steve Nash, lui, a préféré rire de la situation.

"C'est dur de perdre Kevin Durant deux fois en une soirée".

Blague à part, on rappelle que la NBA a officialisé la tenue d'un All-Star Game. Ce qui signifie que toutes les plus grandes stars seront réunis au même endroit, dans un contexte que l'on connait tous. Quand on voit ce qu'il s'est passé avec KD, on se dit que ce n'est peut être pas la meilleure idée du monde en ce moment.

