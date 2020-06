Kevin Durant n’ira pas à Orlando, Kyrie Irving toujours incertain

Le mince espoir que les fans des Brooklyn Nets avaient de voir Kevin Durant revenir pour la reprise de la saison 2019-2020 s'est quasiment envolé. Alors que la NBA, par la voix de son boss Adam Silver, a annoncé jeudi que les joueurs blessés de longue date auraient le droit de participer à la "fête" du côté de Disney World Resort, Anthony Puccio, le journaliste de Nets Daily, annonce ce vendredi que KD ne sera pas activé par les Nets pour l'occasion.

Il n'y a pas d'officialisation de la part de la franchise, mais Puccio est un beat writer et est généralement bien informé concernant les affaires courantes de l'équipe.

On se doutait qu'il y avait peu de chances que Kevin Durant et les Nets prennent ce risque, eux qui avaient dans tous les cas visé la saison prochaine pour le vrai démarrage de leur projet. Mais il restait une chance infime que l'ancienne star des Golden State Warriors, gravement blessée au tendon lors des Finales 2019 contre Toronto, ait pu profiter de cette suspension et de cette reprise tardive. Et à dire vrai, on n'aurait bien aimé voir cette redistribution de cartes à l'oeuvre... Il faudra attendre un peu.

Pour l'heure, la situation de Kyrie Irving, opéré de l'épaule en cours de saison et initialement forfait jusqu'à la fin des playoffs, est inchangée. Il n'est pas exclu que le meneur All-Star vienne renforcer l'effectif de Jacque Vaughn, qui a remplacé Kenny Atkinson à la surprise générale au début du confinement.

Les Brooklyn Nets, vraisemblablement sans Kevin Durant donc, reprendront le chemin des parquets le 31 juillet, comme 21 autres équipes qualifiées ou encore qualifiables pour les playoffs 2020. Ils disputeront 8 matches de saison régulière et, sauf cataclysme, tenteront de passer le 1er tour dans la Conférence Est.