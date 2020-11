Kevin Durant drague Serge Ibaka, role player idéal pour Brooklyn

Kevin Durant tenterait de convaincre son ami et ex-coéquipier de Serge Ibaka de le rejoindre à Brooklyn, moyennant un effort financier...

L'avantage d'avoir une authentique superstar dans une équipe, c'est quand même qu'elle est censée attirer des joueurs qui ne seraient pas venus autrement. Kevin Durant est l'un de ces joueurs avec lesquels tout le monde ou presque a envie de jouer. L'ancien ailier du Thunder et des Warriors est désormais à Brooklyn et les Nets espèrent bien en tirer des bénéfices sur cet aspect-là également. Selon Forbes, Serge Ibaka fait partie de ces recrues potentielles qui viendraient surtout pour "KD".

Durant aurait déjà approché celui qui est l'un de ses meilleurs amis dans la ligue. Anciens coéquipiers à Oklahoma City et toujours en contact (Kevin Durant avait participé à l'émission culinaire d'Ibaka l'année dernière), les deux hommes ont déjà discuté d'une possible réunion.

Champion avec les Toronto Raptors en 2019, Serge Ibaka va en revanche devoir faire un sacrifice sur le plan financier s'il souhaite s'engager avec les Nets. A l'heure qu'il est, Brooklyn ne peut que lui proposer une mid-level exception à 5.7 millions de dollars la saison. Ibaka, qui a touché 23.3 millions à Toronto en 2019 et est free agent, n'a que 31 ans et se verra sans doute proposer plus d'argent ailleurs. A lui de voir, à ce moment-là, quelle est sa priorité à cet instant de sa carrière.

En janvier dernier, Caron Butler expliquait sur ESPN que Kevin Durant et Kyrie Irving étaient déjà en train de recruter activement de futurs camarades en coulisses, en attendant que le marché n'ouvre ses portes. Il va falloir commencer à suivre de près les Nets, qui ont besoin de se constituer un bon noyau de role players pour satisfaire leurs ambitions.

Avec ou sans Serge Ibaka dans la raquette, les Brooklyn Nets ne visent rien d'autre qu'une présence en Finales NBA. C'est Steve Nash lui-même qui l'a annoncé.