Le plan de Kevin Durant pour la suite de sa carrière. Les fans de Brooklyn vont kiffer.

Kevin Durant n’a pas encore porté une seule fois le maillot des Brooklyn Nets qu’il envisage déjà de ne plus jamais changer de tunique. La question lui a été posée lors d’un « Text Messages Show » (original). L’ancien joueur NBA Dorell Wright lui a demandé s’il comptait finir sa carrière à New York.

« Là maintenant tout de suite, oui, c’est le plan », rétorquait l’ancien MVP.

Bon... on ne voit pas trop comment Kevin Durant pouvait répondre autre chose évidemment. Il n’a toujours pas joué avec les Nets. Il sait peut-être à peu près à quoi s’attendre mais il va devoir découvrir ses nouveaux coéquipiers dans une atmosphère de match, s’adapter, construire une alchimie, etc. Tout ça peut prendre du temps. On l’imagine mal changer d’équipe à nouveau sans vraiment avoir essayé de mener Brooklyn au sommet de la ligue.

Kevin Durant a un modèle à suivre pour redevenir n°1 : Breanna Stewart

Et puis KD n’est plus tout jeune. Il a fêté ses 32 ans. Et il lui reste trois ans de contrat avec les Nets. Peut-être qu’à l’issue de son deal, en 2023, il réfléchira à la possibilité de tenter un nouveau challenge, ailleurs. Mais pour l’instant, ce n’est pas du tout ça qu’il a en tête et ça se comprend. On a surtout hâte de le revoir sur les terrains.