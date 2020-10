Kevin Durant a un modèle à suivre pour redevenir n°1 : Breanna Stewart

Kevin Durant ferait bien de passer un coup de fil à Breanna Stewart victime de la même blessure que lui et revenue encore plus dominante.

La saison NBA 2019-2020 n'est pas encore complètement terminée que certaines questions sur la suivante sont brûlantes. Kevin Durant, désormais apte à rejouer au basket, pourra-t-il redevenir le joueur qu'il était avant sa rupture du tendon d'Achille et porter les Brooklyn Nets jusqu'aux sommets ? Cette blessure est unanimement reconnue comme la pire pour un joueur de basket. Nombre de joueurs, stars comme role players, ne s'en sont jamais vraiment relevés. L'un des rares contre-exemples concerne Dominique Wilkins, parvenu à rester l'un des meilleurs scoreurs de la ligue après cette incartade en 1992, alors qu'il avait déjà 32 ans. Kevin Durant a désormais un autre modèle éventuel à suivre : Breanna Stewart. On peut dire ce que l'on veut sur la différence entre la NBA et la WNBA, mais un athlète d'élite reste un athlète d'élite.

En avril 2019, alors qu'elle était sur une lancée absolument historique (MVP de la saison et des Finales en WNBA, championne WNBA, MVP du Mondial et médaille d'or avec Team USA, MVP de l'Euroleague...), Breanna Stewart s'est effondrée au beau milieu de la finale de l'Euroleague contre Ekaterinburg, justement fauchée par une rupture du tendon d'Achille. Mardi, l'ancienne star de UConn, 26 ans, a repris le cours de son histoire. "Stewie" a remporté le titre de champion avec Seattle en Finales contre les Las Vegas Aces de Bill Laimbeer (oui, l'ex-Bad Boy lui-même) et été élue MVP des Finales 2020. Stewart n'est pas revenue partiellement à son niveau. Elle est revenue encore meilleure et encore plus impossible à contenir pour les défenses de la ligue.

Comme Kevin Durant et toutes proportions gardées, son jeu n'est pas non plus basé sur l'explosivité et les prouesses athlétiques. Son footwork frise la perfection, certes, mais c'est avant tout la technique (de shoot et de mouvements au poste) de la star du Seattle Storm qui fait d'elle l'une des meilleures joueuses de tous les temps.

On ne saurait trop conseiller à KD de passer un coup de fil à Breanna Stewart pour savoir de quelle manière elle est parvenue à déjouer la malédiction. Quelques similitudes amusantes peuvent être trouvées entre eux deux. Kevin Durant aura pour partenaire Kyrie Irving à Brooklyn, dont la joueuse préférée et l'une des idoles est Sue Bird, la meneuse du Storm et coéquipière de Stewart. La carrière de Durant a d'ailleurs elle aussi commencé à.. Seattle, avant un déménagement dans l'Oklahoma.

L'ancien ailier d'OKC et des Golden State Warriors sera attendu au tournant et tout est bon à prendre au moment d'affronter le plus grand défi de sa carrière.