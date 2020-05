Mixtape carnage : Les plus beaux posters dunks de Kevin Garnett

Kevin Garnett est l’un des meilleurs joueurs de sa génération. S’il n’a pas forcément été aussi fort sur autant d’années que Dirk Nowitzki ou Tim Duncan – deux de ses principaux concurrents au poste quatre – il a tout de même été un basketteur spécial. Très polyvalent. Et un superbe athlète. Grand mais rapide, fin mais puissant. Ça pouvait faire de très gros dégâts quand il décollait dans la raquette. Ses dunks ne sont pas les plus réputés, et pourtant certains d’entre eux sont monstrueux. Compilation.