Comment Kevin Garnett motivait les Celtics… avec des insultes

Que ce soit vrai ou non, Kevin Garnett a développé un personnage de « bad boy » tout au long de sa carrière en NBA. Il est cette star qui comparait une rencontre de basket à un « bagarre de bar ». Un guerrier des parquets. Toujours prêt à aller au charbon. Et même bien après sa carrière, l’intérieur All-Star n’appréciait pas que ses camarades baissent les bras. C’est ainsi qu’il a continué à garder un lien avec les Boston Celtics. Et à les encourager à sa façon. Tout en insultes. Jaylen Brown raconte.

« [Mon année rookie] j’étais au bout du banc, la tête baissée. Il a envoyé un message vocal à mon coach perso : ‘tu as intérêt à relever ta putain de tête.’ Il m’insultait. Il m’a dit de changer mon putain de comportement tout de suite. »

w/ Jaylen Brown shares how a special message from Kevin Garnett to Isaiah Thomas helped inspire the Celtics during their emotional & unforgettable 2017 playoff run.

