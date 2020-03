Kevin Love a décidé de ne pas rester inactif face au chômage technique qui va logiquement frapper les employés des Cleveland Cavaliers et de la Q-Arena. L'intérieur All-Star a indiqué qu'il donnerait 100 000 dollars immédiatement pour les aider à surmonter ce qui s'annonce comme un terrible coup dur économique.

Dans la foulée, les Cavs ont annoncé qu'ils continueraient de rémunérer leurs employés les jours de match comme si les rencontres s'étaient tenues.

"Tout le monde réagit différemment dans des situations de stress. La peur et l'angoisse qui résultent de la pandémie peuvent être difficiles à supporter. A travers le basket, nous sommes parvenus à régler des problèmes majeurs et à nous unir en tant que ligue progressiste qui se soucie des joueurs, des fans et de la communauté dans laquelle nous travaillons. [...] Une pandémie n'est pas un simple phénomène médical. Elle affecte les individus et la société de bien des manières, avec des stigmates comme la xénophobie . Il est important de savoir que les personnes atteintes de maladies mentales sont vulnérables aux effets que peuvent avoir une panique généralisée. Soyez agréables l'un envers l'autre. Soyez compréhensifs de leurs peurs, même si vous ne ressentez pas la même chose. Prenez soin de vous et faites des choix après vous être informés pendant cette période", a posté Kevin Love sur ses réseaux sociaux.