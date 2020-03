Le doute n'était pas franchement permis, mais c'est toujours bien d'avoir de bonnes nouvelles sportives par les temps qui courent. Killian Hayes, le prospect français le plus coté du moment avec Théo Maledon, a annoncé vendredi qu'il se présenterait bien à la Draft NBA 2020.

Hayes, 18 ans, est lottery-pick dans la plupart des Mock Drafts et a de bonnes chances d'être appelé rapidement par Adam Silver en juin prochain. Cette saison, le jeune arrière français évoluait en Allemagne, du côté de Ulm, où il a poursuivi sa progression après ses débuts professionnels avec Cholet. Jusqu'à la suspension du championnat allemand, Killian Hayes tournait à 11.6 points, 5.3 passes, 3.2 rebonds et 1.4 interceptions de moyenne en 25 minutes par match dans la ligue locale. Il s'était également fait remarquer lors des 10 rencontres d'Eurocup disputées par Ulm.

"Depuis que le championnat allemand a été suspendu, ma famille et moi avons décidé de revenir aux Etats-Unis. Je me suis entraîné chez moi dans un premier temps, mais mes entraîneurs ont trouvé une salle privée que je peux utiliser pour travailler mon jeu. A l'heure qu'il est, rien n'est certain. Je devais faire mon entraînement pré-Draft à Chicago avec Will Bynum, mais avec ce qui se passe et la possibilité que le championnat allemand reprenne, c'est le flou", a expliqué Killian Hayes à Jonathan Givony d'ESPN.

