Le poste de meneur de jeu est l’un des plus importants, encore plus dans cette ligue régie par le tir à trois-points et le picks-and-roll. Les joueurs qui disposent du ballon entre leurs mains sont les stars du show. Mais c’est aussi la position la plus difficile à maîtriser. Cela prend du temps. Cela requiert du temps de jeu régulier, des responsabilités, et le droit de faire des erreurs. Plus ou moins ce que Frank Ntilikina n’a jamais eu aux New York Knicks. Le sort de son compatriote Killian Hayes aux Detroit Pistons pourrait être différent.

« On réfléchit encore mais on devrait titulariser Killian à la mène », avoue Dwane Casey, le coach, au Detroit News. « On va le lancer dans le cinq et voir comment ça se passe. Ce n’est pas un rookie comme les autres. Il sait jouer. On veut garder Derrick [Rose] en sortie de banc. On va faire débuter Killian. »

Killian Hayes, septième choix de la dernière draft, est professionnel depuis trois saisons. D’abord à Cholet puis à Ulm, en Allemagne. Il a l’habitude de jouer contre des adultes et non contre des universitaires, au contraire de la plupart des autres rookies. Avec sa taille et sa vision du jeu, le jeune français peut contribuer de suite sur un terrain NBA. Même s’il ne peut pas encore nécessairement porter son équipe vers de nombreux succès.

Derrick Rose croit en Killian Hayes, leur relation sera déterminante

Ce n’est de toute façon pas l’objectif premier des Pistons, qui vont essayer de progresser à leur rythme. Tant mieux, c’est peut-être le climat parfait pour Hayes – et pour Sekou Doumbouya, l’autre jeune tricolore de l’effectif.