Derrick Rose croit en Killian Hayes, leur relation sera déterminante

Killian Hayes va faire ses débuts en NBA avec un mentor un peu particulier. Tout le monde ne démarre pas dans la ligue avec comme mentor un ancien MVP. Derrick Rose est toujours à Detroit et a clairement pour projet d'accompagner la progression du meneur français, sélectionné en 7e position par les Pistons. C'est ce qu'il a expliqué lors de son passage devant les médias ce week-end.

Mon job sera de le pousser pour qu'il devienne un grand joueur. Les adversaires seront plus agressifs avec lui que quand il jouait à l'étranger. Ca va être mon job d'être agressif avec lui pendant le training camp", a prévenu Derrick Rose.

Killian Hayes débarque à Detroit et dans l'histoire du basket français !

Dwane Casey n'a pas encore révélé de quelle manière il comptait articuler son backcourt. Killian Hayes aura vraisemblablement beaucoup de temps de jeu, mais ne sera pas nécessairement titulaire. Dwane Casey, pas forcément réputé pour beaucoup exposer les jeunes joueurs - Sekou Doumbouya a pu constater qu'il fallait être patient - est en tout cas lui aussi persuadé que la relation entre Hayes et Rose sera déterminante.

"Il n'y a rien de mieux qu'un gars comme Derrick Rose pour apprendre au quotidien. Killian va l'affronter et s'inspirer de lui. Ce seront deux joueurs de haut niveau très importants pour notre backcourt.

Killian est très doué pour trouver les joueurs et faire des passes. Il voit très bien le jeu et va encore apprendre en jouant avec et contre Derrick", s'était satisfait Casey dans la semaine.